☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【11月】 12日(火)88.87／157円安・3万9500円割れ 11日(月)91.98 ８日(金)97.64／118円高・3万9500円台回復 ７日(木)93.89 ６日(水)94.02／1005円高・3万9000円台回復 ５日(火)85.10／421円高 １日(金)82.35／1027円安・3万8500円割れ 【10月】 31日(木)94.36 30日(水)91.36／373円高・3万900