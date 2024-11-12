■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3842) ネクスジェン 東証グロース (1885) 東亜建 東証プライム (5838) 楽天銀 東証プライム (6383) ダイフク 東証プライム (6834) 精工技研 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4911) 資生堂 東証プライム (3350) メタプラ 東証スタンダ&#1254