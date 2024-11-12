アンビスホールディングスがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を４０万株（発行済み株数の０．４１％）、または５億２０００万円としており、取得期間は１１月１４日から来年１月３１日まで。株主還元の充実とともに、役職員に対するインセンティブとしての株式報酬への活用を目的としている。 出所：MINKABU PRESS