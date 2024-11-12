コスメブランド「ByUR（バイユア）」が、2024年11月21日（木）より大人気スキンケアシリーズから「プランプハニー トナー」「スージンググリーン トナー」「ビタギビング トナー」の3種を発売する。全国販売に先立って、11月13日（水）より＠cosme TOKYOとWEB先行発売されることが決定した。シートマスク、トナーパッド、水分クリーム。韓国らしいスキンケアプロダクトには、水分がたっぷり。湿度が低い韓国では水分ケアを重視して