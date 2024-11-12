動物の栄養学を学ぶ大学生たちが、飼い主と犬が一緒に食べられるクッキーを開発しました。クッキーをばくばく食べるコーギー、同じクッキーをおいしそうにかじる学生。人も犬も食べられるクッキーを開発したのは、帝京科学大学のアニマルサイエンス学科小動物栄養学研究室の学生4人です。今回開発したクッキーは米粉を使用、グルテンフリーでカロリーを抑え、人もおいしく食べられるよう砂糖のかわりに水あめを使うなど、風味にも