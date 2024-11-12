ドジャースの大谷翔平選手がナ・リーグMVPの最終候補に選ばれました。MLBは日本時間12日、全米野球記者協会（BBWAA）の投票によって決まる最優秀選手（MVP）、サイ・ヤング賞、新人王、最優秀監督のファイナリストを発表しました。ナ・リーグMVPに選出された大谷選手は今季前人未到の50本塁打、50盗塁の「50-50」を達成。メジャー挑戦から7年目で初のワールドシリーズに進出し世界一を勝ち取りました。最終的な成績は54本塁打、59