一般社団法人リレーションデザイン研究所は、通販や惣菜販売を簡単にするアプリ「食品表示印刷」をすべての事業者が利用できるように機能を刷新し、多様な食品表示ラベルに対応したバージョンを2024年11月13日から提供開始します。 リレーションデザイン研究所「食品表示印刷」  料金： 無料 一般社団法人リレーションデザイン研究所は、通販や惣菜販売を簡単にするアプリ「食品表示印刷」をすべての事