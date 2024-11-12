デザインフェスタは、2024年11月16日(土)・17日(日)東京ビッグサイト西＆南ホール全館にて『デザインフェスタvol.60』を開催。 デザインフェスタvol.60 開催場所： 東京ビッグサイト西＆南ホール全館開催日時： 2024年11月16日(土)・17日(日)開催時間： 10:00〜18:00(両日ともに)出展数： 約6,500ブース見込み来場者数： 約10万人(2日間合計)公式サイト： https://designfesta.com&