明治学院歴史資料館では、現在企画展「〈楽譜〉でたどる北村季晴の音楽世界」を開催しています。 明治学院歴史資料館「〈楽譜〉でたどる北村季晴の音楽世界」  第一期：2024年10月1日(火)〜2024年12月20日(金)第二期：2025年1月14日(火)〜2025年4月18日(金)場所：東京都港区白金台1-2-37明治学院記念館1階開室時間：月曜日から金曜日 9:00〜16:00土曜日・日曜日・国民の祝日・学院の定める休日は休室とな