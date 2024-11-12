府中市での少年たちとの交流がSNSで話題に野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」に出場する日本代表「侍ジャパン」は、13日に名古屋市のバンテリンドームで開幕戦を迎える。初戦の相手オーストラリア代表は1日から10日まで東京都府中市でキャンプを実施。代表選手が公園で少年たちと一緒にプレーする“神対応”が話題となった。子どもたちに笑顔を届けた35歳の左腕が、地域交流に込めた想いを明かした。