輸入博来場者もとりこに、革新を続ける小籠包上海市4日、上海市静安寺にあるレストラン「南翔饅頭殿」で撮影した、新しい味の小籠包と輸入博のマスコットキャラクター「進宝（ジンバオ）」。（上海＝新華社記者/劉茜）【新華社上海11月12日】中国上海市で5〜10日、第7回中国国際輸入博覧会が開催され、飲食エリアに設けられた上海小吃（シャオチー、軽食）館では小籠包（ショーロンポー）がひときわ人気を集めた。小籠包は