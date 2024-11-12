警察が押収した証拠品岡山中央警察署 国の登録を受けずに海外の集団投資ファンドへの出資を募った疑いで10月に逮捕された6人の男が11月12日、他にも無登録で出資を募っていたとして、再逮捕されました。 金融商品取引法違反の疑いで再逮捕されたのは、福岡市に住む会社役員（37）ら6人の男です。 警察によりますと会社役員の男ら6人は2020年の秋、他の4人の仲間と共謀し、国の登録を受けていないにもかかわらず、福岡