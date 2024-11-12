東京六大学野球秋季リーグ優勝決定戦後、ベストナインが発表され、春に一塁でベストナインに選出された清原正吾（4年＝慶応）は選ばれなかった。▽投手伊藤樹（早大＝2回目）▽捕手印出太一（早大＝3回目）▽一塁手前田健伸（早大＝初）▽二塁手熊谷陸（法大＝初）▽三塁手松下歩叶（法大＝2回目、二塁手で1回）▽遊撃手宗山塁（明大＝4回目）▽外野手尾瀬雄大（早大＝3回目）石郷岡大成（早大＝