宮内庁は、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまと秋篠宮家の次女・佳子さまが今月19日に「埼玉鴨場」で32か国の外交団をもてなすと発表しました。宮内庁の「埼玉鴨場」は、埼玉県越谷市にある鴨猟を紹介する施設ですが、外交団の鴨場接待は2019年の冬以降、コロナ禍で中止されていたため、5年ぶりの開催となります。愛子さまが鴨場での外交団接待に臨まれるのは初めてで、愛子さまと佳子さまは、外交団と一緒に網で鴨を捕る日本の伝統