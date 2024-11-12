福島第一原発2号機から初めて取り出された燃料デブリが茨城県の研究施設に到着しました。これから成分などが分析される予定です。東京電力によりますと、取り出された燃料デブリの大きさは直径約5ミリ、重さは0.69グラムで、専用の容器に入れられて12日午前9時半ごろに福島第一原発を出発しました。デブリは午後2時40分ごろ、茨城県大洗町にあるJAEA（日本原子力研究開発機構）大洗研究所に到着し、引き渡されました。この