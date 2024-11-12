野球の国際大会「プレミア12」は11日、メキシコのグアダラハラなどで1次リーグA組の2試合が行われ、ベネズエラが米国を5―3で下し、パナマはメキシコに3―2で競り勝った。ベネズエラとパナマは2勝1敗、米国とメキシコは1勝2敗。大会2連覇を狙う日本はB組に入っている。（共同）