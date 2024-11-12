玉島警察署 岡山県倉敷市で乳児を虐待した疑いで21歳の父親が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは倉敷市玉島の無職の男（21）です。 警察によりますと男は、2024年9月4日から翌日までの間に、自宅で当時生後4カ月だった息子の顔を殴り全治約10日のけがをさせた疑いが持たれています。 男は9月7日、息子の様子がおかしいと気付いて、自ら119番通報。その後、児童相談所が「乳児の全身に複数の皮下出血があり