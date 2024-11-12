WBSCプレミア12へ向け、チェコ代表と強化試合を行った侍ジャパン。チェコ野球協会が公式Xで10日、感謝の言葉を伝えました。WBC初出場を果たしたチェコは予選で日本と対戦。ロッテの佐々木朗希投手がチェコのエスカラ選手に死球を当て、翌日にお菓子を持って謝罪に行ったことが話題となりました。それをキッカケに日本とチェコは友好関係を築いていました。今回の強化試合2戦を終えた後、チェコ代表のパベル・ハジム監督は会見途中