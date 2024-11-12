「KADOKAWA」と子会社への勧告について発表する公正取引委員会の担当者＝12日午後、東京・霞が関記事作成業務などを委託したライターやカメラマンへの支払いを一方的に引き下げたとして、公正取引委員会は12日、出版大手「KADOKAWA」（東京）と子会社の下請法違反を認定し、再発防止を勧告した。公取委によると、支払価格を不当に引き下げられたのは5法人と21個人事業主。引き下げ幅は最大39.4％、引き下げ分の総額は約590万円だ