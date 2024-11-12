今年6月に北朝鮮を批判するビラを飛ばしたなどとして、韓国脱北者団体の代表が警察に書類送検されました。ビラの散布は、南北の対立が深まるきっかけにもなっていました。地元メディアによりますと、航空安全法違反などの疑いで書類送検されたのは、韓国脱北者団体「自由北朝鮮運動連合」の代表です。代表は今年6月、北朝鮮を批判するビラ30万枚などを大型の風船につり下げ、北朝鮮に向けて飛ばしていました。ドラマ「冬のソナ