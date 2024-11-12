能登半島地震で津波被害を受けた複合商業施設「シーサイド」。管理運営する飯田港共同店舗事業協同組合が、破産手続き申請の準備に入ったことが分かった＝12日午後、石川県珠洲市能登半島地震で津波被害を受けた複合商業施設「シーサイド」を管理運営する飯田港共同店舗事業協同組合（石川県珠洲市）が、破産手続き申請の準備に入ったことが12日、分かった。帝国データバンクによると負債額は調査中だが、約3億6千万円に上るとみ