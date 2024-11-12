福島第一原発2号機で取り出された燃料デブリが、午後1時すぎに茨城県の分析施設に運び込まれました。福島第一原発事故による燃料デブリが敷地の外に出るのは初めてです。【映像】燃料デブリが初めて敷地外へ東京電力によりますと、12日午後1時すぎ福島第一原発2号機から取り出した燃料デブリを、茨城県にある分析施設に運び込んだということです。運び込まれた燃料デブリは7日に初めて試験的な取り出しが完了した5ミリほどの大