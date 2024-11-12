アトレは、シルバニアファミリーとコラボレーションをした「CHARMING CHRISTMAS」を2024年11月15日(金)から12月25日(水)の間、開催します。アトレ完全オリジナルムービーの公開や、クリスマスコスチュームステッカーのプレゼントキャンペーンなどを実施します。 アトレ「CHARMING CHRISTMAS」  タイトル： CHARMING CHRISTMAS開催期間： 2024年11月15日(金)から12月25日(水)対象館