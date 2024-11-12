岩屋毅外相は１２日の記者会見で、同日夜から１４日までの日程でペルーを訪問し、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）閣僚会議に出席すると発表した。岩屋氏の外国出張は就任後初めて。「わが国の立場を発信し、地域の経済発展に変わらぬ日本のコミットメントを示したい」と述べた。