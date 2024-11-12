Miho Uranaka［東京１２日ロイター］ - ソフトバンクグループが１２日に発表した２０２４年７―９月期の連結純損益（国際会計基準）は、市場予測を大幅に上回る１兆１７９６億円の黒字（前年同期は９３１１億円の赤字）だった。世界的な株高で投資先の価値が上昇し傘下の投資ファンドの業績が好調で、保有するＴモバイル株も利益を押し上げた。後藤芳光・最高財務責任者（ＣＦＯ）は「非常にいい数字で着地した」と総括した。