鈴木馨祐法相は１２日の就任記者会見で、選択的夫婦別姓制度について「（与野党の）国会議員の間で議論いただき、広く国民の理解が進んでいくことがまずは大事だ」と述べ、国会の動向などを注視する考えを示した。同制度を巡っては、経団連が６月、早期の実現を提言。石破茂首相は自民党総裁選で前向きな姿勢を示したが、党内には慎重論も根強い。法相は「国民の間でもさまざまな意見がある。国会の議論などを踏まえ対応を検