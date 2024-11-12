雑誌の原稿や写真撮影を委託したライターら下請け業者への料金を著しく低く定めたとして、公正取引委員会は１２日、下請法違反（買いたたき）で、出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」（東京都千代田区）と１００％子会社に再発防止などを勧告した。最大で３９％を超える引き下げも行われていた。子会社は生活情報誌「レタスクラブ」などの出版事業を手掛ける「ＫＡＤＯＫＡＷＡＬｉｆｅＤｅｓｉｇｎ」（同）。公取委によると、Ｋ