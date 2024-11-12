ガールズバンド「SCANDAL」のギタリスト・MAMIが12日、東京・原宿にあるFender（フェンダー）旗艦店で開催された『Fender®×ハローキティ 50周年記念コレクション発表会』に登場した。Fenderは世界的なギターブランドで、今回は愛され続けてきたキャラクター「ハローキティ」の50周年を祝う特別コレクション『Fender®×Hello Kitty 50th Anniversary Collection』を世界同時にリリース。このユニークなコレクションは、