【ロサンゼルス時事】野球の国際大会、第３回プレミア１２は１１日、メキシコのテピクなどで１次リーグＡ組の２試合が行われ、ベネズエラが米国を５―３で破り、２勝１敗とした。米国は１勝２敗。パナマはメキシコに３―２で競り勝って２勝目（１敗）。メキシコは１勝２敗となった。