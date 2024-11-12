石破茂首相は１２日、沖縄県宜野湾市の佐喜真淳市長と首相官邸で会談した。首相は同市に米軍普天間飛行場が立地することを念頭に「引き続き連携を図っていきたい」と述べた。佐喜真氏が記者団に明らかにした。首相が佐喜真氏と面会するのは就任後初めて。