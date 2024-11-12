中国南部の広東省珠海市で11日夜、体育施設で運動していた人たちに暴走した車が突っ込み、多くの人をはねて死傷させる事件があった。現地の公安当局は12日夜、事件で35人が死亡、43人が負傷したと発表した。当局は車を運転していた62歳の男を拘束して調べている。【写真】中国で増える「ローンオフェンダー」深圳の事件、再発を防ぐには当局によると、事件は11日午後7時48分、市中心部に近い香洲区のスポーツ施設で発