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銀座の高速「KK線」2025年の春に廃止 都心環状線を大改造へ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 首都高速は12日、東京高速道路(KK線)が廃止になると発表
  • 2025年4月上旬から、北行き・南行きとも10年にわたり通行止めになる
  • KK線は、北行き・南行きとも2035年度まで10年にわたり通行止めになる
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