政府が今月中にもとりまとめる経済対策の原案で、低所得世帯への給付金などが盛り込まれることがわかりました。一方、いわゆる「103万円の壁」については、原案では言及されていません。日本テレビが入手した新たな経済対策の原案では、「物価高の克服」など3本の柱を掲げ、「全ての国民が安心と安全を感じられる未来を創ることを目指す」としています。物価高への対応では、住民税が非課税の低所得世帯に給付金を支給し、このうち