日本代表は、15日にインドネシア、19日に中国とのW杯アジア最終予選を戦う。中国は初戦で日本に0-7の歴史的大敗を喫しており、ホームでの一戦でリベンジを狙っているはずだ。ただ、『北京青年報』などによれば、中国代表は多くの怪我人に見舞われる厳しい状態にあり、ブランコ・イヴァンコヴィッチ監督は”ワーストプラン”まで用意しているとか。また、中国の『163』は、こうも伝えている。「中国代表は、初戦で日本とのアウェイ