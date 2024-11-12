世界初の聴覚障害アイドルグループ「Big Ocean（Big Ocean）」が本日（11月12日）、1stミニアルバムをリリースする。【写真】「障害者を侮辱」BTS・Vも出演のMVがイシューにチャンヨン、ヒョンジン、ジソクの3人で構成されたBig Oceanが今回ドロップする『Follow』には、幸せを探す旅路に参加してほしいという意味が込められている。リード曲の『FLOW』をはじめ、既存曲の『Glow』『BLOW』『SLOW (Feat.Young K (DAY6))』の4曲が収