元ギャルママモデルの日菜あこが10日に自身のアメブロを更新。コンビニエンスストア『セブン‐イレブン』で発見した“幻”の品を紹介した。この日、日菜はたまたま立ち寄った『セブン‐イレブン』で『Dole アサイーボウル』を発見したことを報告し「東京、埼玉のセブン限定とかSNS言われてた幻のアサイー！」と説明。冷凍で販売されていたといい「レンチンか自然解凍して食べられる」と明かした。続けて「気になるお味は…」「う…