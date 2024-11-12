11日午後、TREASUREが「SUPERPOP JAPAN 2024」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・TREASURE、年末のカムバックを発表…明日からMV撮影もスタート・【PHOTO】TREASURE「SUPERPOP JAPAN 2024」のため日本へ（動画あり）