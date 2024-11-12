レアル・マドリードが最終ラインの補強に向けて複数選手の動向を注視しているようだ。11日、スペイン紙『アス』が伝えている。ブラジル代表DFエデル・ミリトンが直近のオサスナ戦で負傷し、右ひざ前十字じん帯断裂および両半月板損傷と診断されたレアル・マドリード。年明けにはオーストリア代表DFダヴィド・アラバの復帰が見込まれているが、2シーズン連続で最終ラインの主軸が長期離脱を強いられたことを受け、センターバッ