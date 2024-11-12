NHK連続テレビ小説『おむすび』公式Instagramが11日（月）、女優・橋本環奈のギャルに変身した姿を公開した。【関連画像】現役JK？橋本環奈、朝ドラ『おむすび』清楚な制服オフショット千年に一人の逸材として話題を呼び、その後女優として大活躍を続ける橋本環奈。現在放送中の連続テレビ小説『おむすび』でヒロインを務める。橋本は11日、「ギャルを続けると決めた結は、服装や髪型を模索中。様々なアイテムを取り入れたり、メ