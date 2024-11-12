俳優の平愛梨さんは11月11日、自身のInstagramを更新。手作りの“子供ごはん”を披露し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：平愛梨、手作り“子供ごはん”を披露】「食べれるものが増えてきた」平さんは「子供ごはん」とつづり、1枚の写真を投稿。「鯖の塩焼き」「なめことわかめ お味噌汁」「帆立とブロッコリーのバター炒め」「玉子焼き」と、献立も添えました。和食が中心で栄養バランスの良さそうな食事です。最近は「食べれ