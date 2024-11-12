11日午後、SUPER JUNIORのドンヘとウニョクが海外スケジュールを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。・SHINee ミンホ、SUPER JUNIOR ドンへ＆ウニョクとの宿舎生活を語る「外泊禁止なのに帰らせてくれなかった」（動画あり）・SUPER JUNIOR ドンヘ、日本2都市で開催！初の単独ソロファンミーティングが決定