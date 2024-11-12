これまでのお礼も兼ねて翔也（佐野勇斗）にお弁当を作ることにした結（橋本環奈）。しかし、福西野球部の監督・中西（真砂京之介）が翔也を連れて突然家にやってきて、お弁当作りを止めてほしいと言われてしまう。2人の関係はここで終わってしまうのかと思いきや、『おむすび』（NHK総合）第32話では、改めて震災と向き合い、一歩踏み出した結が自分の思いを翔也に伝える。 参考：佐野勇斗、『おむすび』出演の喜びを明かす翔