iOS 18.2のパブリックベータ版でアップルの「探す」に対応するアクセサリーの位置情報を航空会社などと共有できる「Share Item Location」の提供が始まった。iPhone XS以降のモデルが対応する。 iPhoneやiPad、MacからShare Item Locationのリンクを生成でき、リンクを受け取った側は位置情報をWebサイトで確認できる。位置情報が更新されるとサイトも更新され、最終更新日時も確認できる。位置情報の共有は