きのう夜、神奈川県藤沢市の交差点で、歩道にいた男性が右折車を避けようとした軽ワゴン車にひかれ、死亡しました。右折車は現場を立ち去っていて、警察がひき逃げ事件として捜査しています。県道を直進する軽ワゴン車。歩道側に逸れると、駐車場の車輪止めを乗り越えて停止します。この直前、右折車を避けようとする様子が確認できます。一方の右折車は、そのまま立ち去りました。きのう午後8時ごろ、藤沢市葛原の交差点で、軽ワ