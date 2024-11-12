大阪府知事で、日本維新の会の共同代表・吉村洋文氏が来月1日に実施される党の代表選に立候補する意向であることが分かりました。12日午後に吉村氏が会見で表明します。日本維新の会は衆院選で議席数を減らしたことを受け、代表選の実施を決定しています。馬場代表や藤田幹事長が出馬しない意向を示すなか、吉村共同代表の動向が注目されていましたが、11日夜、関係者に立候補の考えを伝えたということです。党勢を立て直