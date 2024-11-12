11日夕方、鹿児島市で女性(84)の運転する車が歩道に突っ込み、通行していた人など4人をはねた事故は、1人が死亡1人が重体となっています。事故があったのは、鹿児島市下荒田の「二中通」電停の近くです。（記者）「昨夜の事故の影響でスーパーの看板が壊れていましたが、けさから復旧作業が進められています」警察によりますと、11日午後6時前、高齢の女性が運転する車が交差点を右折する際横断歩道にいた2人を