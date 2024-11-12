2026年4月の開校に向けて県立夜間中学の基本方針案が示され、入学対象者や在学期間が決まりました。 【写真を見る】県立夜間中学の入学対象者決まる県内居住で15歳以上在学期間は原則3年国籍問わず授業料無料大分 大分県教委は11月8日の定例教育委員会で夜間中学設置の基本方針案を示し、承認されました。 それによりますと年齢や国籍にかかわらず多様な人々がともに学ぶことを教育理念に掲げています。入学対象者は県