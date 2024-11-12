◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス練習日（１２日、宮崎・フェニックスＣＣ）開幕を２日後に控えたこの日、予選ラウンド（１４、１５日）の組み合わせが発表された。２年連続１０度目出場で、２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は、前週の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズで通算２０勝目を挙げた石川遼（カシオ）、今年の日本アマを最年少１５歳で制した１６歳アマチュア・松山茉生（まお、福井工大福