多くの貿易業者が中国コーヒー市場への参入に意欲第７回輸入博8日、第7回輸入博の食品・農産物展示エリアに並ぶ、ゴリラの絵が特徴的なルワンダ産コーヒー。（上海＝新華社記者/彭純）【新華社上海11月12日】世界のコーヒー企業は、中国のオープンな市場、大きな消費者層、高い成長性に引き付けられ、中国国際輸入博覧会（輸入博）を通じた市場への参入に意欲を示している。世界の輸入品が集う「大舞台」として、第7回輸入博は