2024年12月20日（金）より全国公開される『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』。本作のオリジナルキャラクターで、なにわ男子の大西流星演じる桜木清右衛門と、藤原丈一郎演じる若王寺勘兵衛のキャラクタービジュアルが公開。またアフレコ時のオフショットも公開された。＞＞＞公開されたキャラクターやオフショットを見る（写真5点）1986年に尼子騒兵衛が朝日小学生新聞にて連載を開始した『落第忍者乱太郎』を原作